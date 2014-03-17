英国金融市场：英镑兑欧元滑向今年低位，因欧元上涨

路透伦敦3月17日 - 英镑兑欧元周一滑向今年低位，因欧元上涨，沃达丰的消息和对欧洲央行将不会很快放宽政策的预期支撑欧元。

本月对英镑自去年中以来的涨势的忧虑加重，许多分析师表示，英国经济改善和对明年英国将升息的预期已经被消化。

这加大了英镑进一步上涨的难度。

带动英镑之前上涨的另一原因是沃达丰以1,300亿美元出售其主要美国业务带来资金流，而这些资金流被认为已大部份到位。沃达丰周一证实将用这些现金中的72亿欧元收购西班牙有线电视运营商Ono。

欧元兑英镑涨0.15%，报0.8377英镑，距离周五触及的今年高位0.8381英镑不远。尽管2月欧元区通胀率被下修，但欧元逐步上涨，因更多投资人预期除非该区物价压力骤降，否则欧洲央行将维持政策不变，这支撑欧元。

另一方面，在本周英国公布预算案和就业数据前，投资人很可能不愿意建立英镑头寸。

“英国收紧财政政策应该对英国央行维持宽松政策带来压力。这应该对英镑不利，”西联汇款市场分析师Nawaz Ali说。

英镑兑美元 小升至1.6662美元，之前连续两周下跌。

英镑的走势将可能取决于周三出炉的数据。英国就业市场数据可能为英国央行政策前景提供更多线索，周三英国央行将公布会议记录。

英债价格小跌，和德债走势基本一致，之前三日英债上涨，周五升至11日高位。

10年期英债 收益率仅升1个基点，报2.68%，远高于周五触及2.642%的11日低位。10年期英债/德债收益率差微幅走宽，至113个基点。周五该收益率差触及的110个基点的约一周低位。(完)

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