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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 02:08 BJT

金属期市：持稳，仍容易因中国经济增长放缓而受创

* 期铜今年迄今跌12%

* 消费者逢低买入，分析师预期6,500元美元是底部

* CFTC数据显示投机者增加空头头寸

路透伦敦3月17日 - 期铜周一持稳，在上周期铜大跌后买家在低位买入，不过对中国经济增长前景的忧虑令期铜仍接近上周触及的约四年低位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,479美元，脱离日内低位6,410美元，且高于周五收报的6,468.50美元。

　

期铜在3月12日下跌至2010年7月来最低的6,376.25美元，本年迄今下挫接近12%。

期铜价格在周五和周一走低吸引买家入市，且一些分析师认为期铜在当前水平将寻获支撑。

“鉴于上周价格骤降，我们看到上周末消费者买入，我们认为在目前大约6,500美元水平将有良好支撑，”Marex Spectron研究分析部主管Vicky Sanders表示，“我们可能看到这里是接近底部。”

中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。 消息支撑期铜价格。

不过，美国投机者仍然看空期铜。美国商品期货交易委员会(CFTC)交易商持仓报告显示，截至3月11日，投机者的铜净空头头寸上升。

三个月期铝 收报每吨1,724.50美元，周五收报1,740美元。期锌 从1,980美元下跌至1,966美元。

期铅 从2,041美元上升至2,059美元。期镍 收报15,880美元，周五报15,740美元。期锡 报22,975美元，上日报22,925美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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