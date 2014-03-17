全球金市：黄金涨至六个月高位后下跌，因美股走高引发获利了结

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 乌克兰克里米亚公投和平进行，紧张局势缓解
* 技术卖盘可能限制黄金涨势
* 黄金支持上市交易基金SPDR的黄金持仓量上升
路透纽约/伦敦3月17日 - 金价在周一下跌，因美股大涨引发投资者在金价稍早升至六个月高位后锁定获利。
美国股市标普500指数 升约1%，因克里米亚公投支持该地区加入俄罗斯，且在公投时没有暴力事件发生，使东西方的紧张关系降温。
分析师表示，尽管黄金可能在短期内延续涨势，受助于地缘政治紧张局势忧虑和担心中国经济放缓，但黄金在近期上涨后可能是时候回调。
“修正的可能性不断增加，如果克里米亚危机将得到缓和，金价会出现修正，”德国商金银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示。
黄金在上周攀升3%，连升第六周。
1757 GMT，现货金 跌0.8%，报每盎司1,371.14美元，稍早触及9月9日来最高的1,391.76美元。
COMEX期金 下跌6.10美元，结算价报每盎司1,372.90美元。路透初步数据显示，收盘时成交量势将低于30日均值。
分析师表示，技术卖盘和对冲基金重新结清头寸将可能限制黄金涨势。
技术分析师说，黄金升至六个月高位的近期涨势可能引发金价进一步跳涨至2013年下半年触及的高位，但触及新高后将可能回落至去年触及的三年低位。
交易商静待美联储周二和周三的政策会议结果，预料美联储将再次宣布将月度购债规模缩减100亿美元。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五增加3.29吨，至816.59吨。
其他贵金属方面，现货银 跌1%，至每盎司21.23美元。现货铂金 小升0.20美元，报每盎司1,462美元。现货钯金 升0.7%，报每盎司772美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1372.90 -6.10 -0.4 1370.00 1392.60 125,257 COMEX白银期货 21.275 -0.138 -0.6 21.195 21.650 28,854 COMEX铂金期货 1468.40 -1.20 -0.1 1466.40 1483.20 7,487 COMEX钯金期货 776.40 3.15 0.4 770.00 780.90 2,733 现货金 1371.14 -10.60 -0.8 1370.10 1391.76 现货银 21.230 -0.210 -1.0 21.220 21.620 现货铂金 1462.00 0.20 0.0 1466.50 1480.00 现货钯金 772.00 5.60 0.7 770.50 778.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)