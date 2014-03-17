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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 03:25 BJT

全球金市：黄金涨至六个月高位后下跌，因美股走高引发获利了结

* 乌克兰克里米亚公投和平进行，紧张局势缓解

* 技术卖盘可能限制黄金涨势

* 黄金支持上市交易基金SPDR的黄金持仓量上升

路透纽约/伦敦3月17日 - 金价在周一下跌，因美股大涨引发投资者在金价稍早升至六个月高位后锁定获利。

美国股市标普500指数 升约1%，因克里米亚公投支持该地区加入俄罗斯，且在公投时没有暴力事件发生，使东西方的紧张关系降温。

分析师表示，尽管黄金可能在短期内延续涨势，受助于地缘政治紧张局势忧虑和担心中国经济放缓，但黄金在近期上涨后可能是时候回调。

“修正的可能性不断增加，如果克里米亚危机将得到缓和，金价会出现修正，”德国商金银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示。

黄金在上周攀升3%，连升第六周。

1757 GMT，现货金 跌0.8%，报每盎司1,371.14美元，稍早触及9月9日来最高的1,391.76美元。

COMEX期金 下跌6.10美元，结算价报每盎司1,372.90美元。路透初步数据显示，收盘时成交量势将低于30日均值。

分析师表示，技术卖盘和对冲基金重新结清头寸将可能限制黄金涨势。

技术分析师说，黄金升至六个月高位的近期涨势可能引发金价进一步跳涨至2013年下半年触及的高位，但触及新高后将可能回落至去年触及的三年低位。

交易商静待美联储周二和周三的政策会议结果，预料美联储将再次宣布将月度购债规模缩减100亿美元。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五增加3.29吨，至816.59吨。

其他贵金属方面，现货银 跌1%，至每盎司21.23美元。现货铂金 小升0.20美元，报每盎司1,462美元。现货钯金 升0.7%，报每盎司772美元。

----------------------------1757 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1372.90 -6.10 -0.4 1370.00 1392.60 125,257 COMEX白银期货 21.275 -0.138 -0.6 21.195 21.650 28,854 COMEX铂金期货 1468.40 -1.20 -0.1 1466.40 1483.20 7,487 COMEX钯金期货 776.40 3.15 0.4 770.00 780.90 2,733 现货金 1371.14 -10.60 -0.8 1370.10 1391.76 现货银 21.230 -0.210 -1.0 21.220 21.620 现货铂金 1462.00 0.20 0.0 1466.50 1480.00 现货钯金 772.00 5.60 0.7 770.50 778.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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