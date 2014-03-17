《全球汇市》日圆走软，欧美对俄制裁并不严厉缓解市场忧虑

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 短期日圆避险买盘被出脱
* 美国和欧盟对俄罗斯实施制裁
* 欧元走强未受俄罗斯危机影响，被视为避险货币
路透纽约3月17日 - 避险的日圆周一普跌，因投资者认为在克里米亚地区投票支持加入俄罗斯后，美国和欧盟对俄罗斯和乌克兰官员的制裁并不严厉。
美元也走低，美元指数 在纽约汇市午后的交易中回落0.13%，报79.345。
“市场认为，形势并不是很糟，”WorldWideMarkets Online Trading的首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“未见任何做空欧元的迹象。如果制裁很严厉，例如是针对俄罗斯的石油和天然气出口，市场将会出现欧元卖盘，因为欧洲能源供应的替代来源并不多。”
尽管投资者并未排除俄罗斯与乌克兰局势再度紧张的可能性，但很多市场人士预计，不会波及主要市场。乌俄两国未发生军事冲突也让投资者松了口气。
在周日进行的公投中，超过95%的克里米亚民众投票支持加入俄罗斯，西方国家和乌克兰拒不承认公投结果，他们声称公投存在舞弊行为，不合法。
公投结果公布后，美国周一宣布对11位与俄罗斯军事出兵克里米亚有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁。美国命令冻结这些官员在美国的一切资产，并禁止其入境。
另外，在克里米亚周一申请加入俄罗斯后，欧盟也将对21位俄罗斯和乌克兰官员实施冻结资产和禁止入境等多项制裁。
“制裁看似并不是很严厉，”Westpac Securities的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“而且，他们预期周日可能出现的最坏情况，如军事冲突等并未发生。”
纽约尾盘，美元兑日圆 上扬0.3%，报101.66日圆，在连跌四日后反弹，之前投资者因担忧俄罗斯-乌克兰危机而买入日圆避险。
欧元兑日圆 也攀升0.5%，报141.51日圆。欧元兑美元 上涨至1.392美元，尽管数据显示，欧元区通胀回落，为欧洲央行印钞支持经济提供了最新的论据。
自上周四以来，欧元一直在距离1.3967美元左右的两年半高位不到一美分的水平交投，因欧洲央行总裁德拉吉对欧元强势表示担忧。
“我们看到数据和欧洲央行官员的言论都有了一些明显的变化，这应该对欧元不利，不过，欧元并未大幅走软，”荷兰合作银行的汇市策略师Jane Foley表示。
“我越发感觉到欧元正表现出避险货币的特质。例如，如果资金流出东欧，最先流入的市场之一很可能是欧元。”
另一种避险货币瑞郎周一表现也很挣扎，因风险意愿改善。欧元兑瑞郎 上扬0.2%，报1.2159瑞郎。(完)
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