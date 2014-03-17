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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 05:29 BJT

纽约期市：期棉在清淡交投中小跌，静待推动市场的消息

路透纽约3月17日 - 纽约期棉周一微幅收低，交易员称，缺乏推动价格的因素限制了市场人士的交易。

“今天成交量是数周以来最低之一，”KCG Futures高级棉花分析师Sharon Johnson说。

“人们可能在上周市场活动频繁后重新部署，目前离场，等待推动交易的消息出现，”她说。

洲际交易所(ICE)指标5月棉花合约 下跌0.16美分或0.2%，收报每磅92.19美分。

汤森路透初步数据显示，成交量不到8,300口，较30日均值低约65%。

5月棉花合约上周攀升1.3%，连涨第二周，受纺织厂强劲买盘带动。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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