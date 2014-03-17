《路透早报》--3月18日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--中国公布官方房价数据

--德国2月趸售物价

--意大利1月贸易收支

--欧元区1月贸易收支

--德国3月ZEW经济景气判断指数和现况指数

--美国ICSC/高盛连锁店销售及Redbook连锁店销售数据

--美国2月消费者物价指数(CPI)

--美国2月实质所得

--美国2月房屋开工年率和建筑许可年率

--加拿大1月制造业销售

--美国克利夫兰联邦储备银行2月CPI

--韩国2月生产者物价指数(PPI)

--日本3月路透短观调查

--日本2月贸易收支

--新西兰第四季经常帐

重大事件及官员讲话：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议

--英国央行总裁卡尼将在卡斯商学院讲话时宣布对央行进行人事调整

--加拿大央行总裁波洛兹对当地商会讲话

以下为欧美市场时段(3月17日下午5:00至3月18日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--普京承认克里米亚为“主权国”，欧美制裁恐雷声大雨点小

美国和欧盟周一对数位俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，其中包括冻结资产和禁止入境等，因克里米亚地区周日进行公投，决定申请加入俄罗斯。普京本人不在被制裁人员名单中。白宫发言人拒绝排除之后将普京也纳入被制裁名单的可能性。克里米亚议会正式提议，“俄罗斯允许克里米亚以共和国的地位加入俄罗斯”。俄罗斯总统周一签署法令，承认克里米亚为主权国。普京周二将在俄罗斯议会特别联合会议上就上述问题发表讲话，会议可能决定将克里米亚纳入俄罗斯。英国外交大臣夏伟林称欧盟已经开始讨论“在未来数年”减少依赖俄罗斯能源的必要性。乌克兰临时政府已动员军队，保卫东部领土不受俄罗斯的入侵。乌克兰议会周一批准了一项总统令，动员4万预备役人员入伍，准备抵御俄罗斯的军事行动。乌克兰还召回了驻俄罗斯大使。

普京在俄罗斯国内的支持率也受到其在克里米亚行动的提振，尽管有很大风险造成经济停滞。俄罗斯股市和卢布反弹，因投资者认为，西方的制裁只是象征性的，不会实施可能造成严重经济损害的贸易或金融措施。

--美国制造业回暖，摆脱冷冻状态

美国制造业产出在2月录得六个月来的最大增幅，纽约州工厂活动在本月初扩张，这些报告进一步显示美国经济正在增强，摆脱严冬的羁绊。周一公布的制造业数据，应该会促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周进一步缩减货币刺激规模，尽管另一份报告显示住房市场还需要一段时间才能摆脱目前的疲弱状态 。详细数据如下：

* 表格：美国2月工业生产增加0.6%，产能利用率升至78.8%

* 美国数据：纽约联邦储备银行3月制造业指数升至5.61，预估为6.0

--欧元区2月消费者物价调和指数年率下修至四年最低

欧盟统计局周一公布的修正数据显示，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升0.7%，为去年10月以来首见，也是2009年11月以来最低。1月HICP同比上升0.8%。2月HICP初值为同比上升0.8%。

--穆迪称2014-15年中国经济将保持强劲增长，但债务上升构成风险

穆迪投资者服务公司预计中国经济将保持相对稳健的增长，但随着中国开始落实三中全会的经济结构调整政策，增长步伐会有所放缓，2014-15年预计增长7-7.5%，此外地方政府和企业的债务上升会影响未来的经济活动。与此同时，穆迪认为尽管投资对未来经济可持续增长的重要性将会下降，但在中国作为中等收入国家崛起的过程中，投资仍将是重要的推动力。关于地方政府债务的积累问题，穆迪报告认为，中央政府可能需要向地方政府提供额外的财政资源，以提升其财政状况及偿债能力，这成为制约主权信用度的或有负债。穆迪对中国的基础情景假设，依然是GDP稳定增长、通货膨胀率较低、财政赤字温和及对外收支强劲。

--通用汽车再召回150万辆汽车，公司第一季将计入3亿美元费用用于相关开支

通用汽车周一宣布再召回150万辆汽车，因几个车型安全气囊线束、刹车部件及其他零件存在问题。此次召回涉及150多万辆较新的CUV、豪华轿车和全尺寸厢式货车。该公司称，将在第一季计入3亿美元费用，主要用于点火开关问题召回和此次三项新的召回所引发的相关开支。通用汽车并称，本次召回是通用汽车在点火开关问题导致召回后进行全面内部安全评估的结果。通用汽车股价收高1.6%至34.63美元。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周一攀升，标普500指数在录得七周来最大周度跌幅后反弹，因对乌克兰克里米亚局势的忧虑缓和，且数据显示在严冬后美国经济活动改善。

道琼工业指数收升181.55点，或1.13%，至16,247.22点；标准普尔500指数上涨17.70点，或0.96%，至1,858.83点；Nasdaq指数上升34.552点，或0.81%，至4,279.949点。 --欧洲股市上涨，从三周跌势中反弹，受助于强劲的美国制造业数据，以及克里米亚在没有发生暴力事件的情况下完成公投支持入俄。矿业股和工业股涨幅居前，奥地利钢铁生产商Voestalpine大涨5.6%，部份原因是瑞信分析师上调该股评级。德国西门子升3.4%，此前摩根大通和美银美林上调该股评级。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1%，报1,297.45点。英国富时100指数收高0.62%，报6,568.35点；德国DAX指数上涨1.37%，报9,180.89点；法国CAC-40指数收高1.32%，报4,271.96点。 汇市: --避险的日圆普跌，因投资者认为在克里米亚地区投票支持加入俄罗斯后，美国和欧盟对俄罗斯和乌克兰官员的制裁并不严厉。美元也走低，美元指数在纽约汇市午后的交易中回落0.13%，报79.345。避险货币瑞郎周一表现也很挣扎，因风险意愿改善。

纽约尾盘，美元兑日圆上扬0.3%，报101.66日圆，在连跌四日后反弹。欧元兑日圆也攀升0.5%，报141.51日圆。欧元兑美元上涨至1.392美元，尽管数据显示，欧元区通胀回落，为欧洲央行印钞支持经济提供了最新的论据。欧元兑瑞郎上扬0.2%，报1.2159瑞郎。

债市: --美国公债价格下跌，因克里米亚周日举行的公投没有发生重大暴力冲突，投资人静待倍受关注的美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三的政策会议。克里米亚公投结束扶助投资人出脱在周五建立的避险买盘。

指标10年期公债价格下跌13/32，收益率从周五尾盘的2.65%上升至2.69%。

--葡萄牙公债收益率急跌，因该国计划回购2015年到期公债，提振投资者对该国将在今年退出救助计划的信心。

葡萄牙两年期公债收益率跌17个基点，报1.54%，上周一度跌至四年低点1.42%。10年期公债收益率跌12个基点，报4.52%，也接近四年低点。10年期德债收益率升2个基点，报1.57%。 油市: --布兰特原油期货下挫逾2美元至近六周低点，因全球供应充裕，盖过了对俄罗斯和西方在克里米亚命运问题上的紧张关系的担忧。

5月布兰特原油期货盘中一度大跌2.05美元，至106.16美元的日低，为2月6日来最低水准。该合约结算价跌1.97美元，报106.24美元。美国原油期货一度下挫1.52美元，至97.37美元低点，结算价跌0.81美元，报每桶98.08美元。 金属市场: --金价下跌逾1%，为1月末来最大单日跌幅，因美股大涨引发投资者在金价稍早升至六个月高位后锁定获利。分析师表示，尽管黄金可能在短期内延续涨势，受助于地缘政治紧张局势忧虑和担心中国经济放缓，但黄金在近期上涨后可能将回调。

1935 GMT，现货金跌1.2%，报每盎司1,365美元，稍早触及9月9日来最高的1,391.76美元。COMEX期金下跌6.10美元，结算价报每盎司1,372.90美元。 --期铜持稳，在上周期铜大跌后买家在低位买入，不过对中国经济增长前景的忧虑持续，令期铜仍接近上周触及的约四年低位。