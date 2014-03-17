《综述》美国制造业回暖，摆脱冷冻状态

"这从旁佐证了近期一些大型住宅建筑商订单下降的报告，尽管土地短缺可能也是部分原因，“多伦多BMO Capital Markets资深分析师Jennifer Lee称，”这暗示新屋销售及房屋开工方面仍有一些谨慎情绪。“

楼市活动自去年夏天起明显放缓，当时抵押贷款利率飙升。尽管借贷成本略降，但房价因库存紧张而高昂，人们买不起房屋，尤其是那些首次置业的人们。

美联储在报告中称，2月汽车产量在1月大跌5.2%后反弹4.8%。机械和金属制品的产出亦有明显增长。

2月矿业产出增长0.3%，但公用事业产出下降0.2%。

制造业和矿业产出增长帮助带动2月整体工业生产成长0.6%，1月则为下降0.2%。

2月产能利用率从1月的78.5%升至78.8%，但仍较长期均值低1.3个百分点。

美联储官员通常将产能利用率视为经济仍有多少”闲置“，以及在通胀加剧前经济仍有多少增长空间的信号。(完)