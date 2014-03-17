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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 06:31 BJT

全球外汇市场3月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明内阁会后召开记者会

0700 - 德国2月趸售物价指数

1000 - 德国3月ZEW经济景气判断指数

1000 - 欧元区1月贸易收支

1230 - 美国2月消费者物价指数(CPI)、实质所得、房屋开工及建筑许可年率

1230 - 加拿大1月制造业销售

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1530 - 美国2月克利夫兰联邦储备银行CPI

2145 - 新西兰第四季经常帐

2330 - 日本3月路透短观调查

2350 - 日本2月贸易数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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