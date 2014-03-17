新闻稿：2014-15年中国经济将保持强劲增长，但债务上升构成风险--穆迪

（以下新闻稿来自评级机构穆迪。中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。）

新加坡，2014年3月17日—穆迪投资者服务公司预计中国经济将保持相对稳健的增长，但随着中国开始落实三中全会的经济结构调整政策，增长步伐会有所放缓，2014-15年预计增长7-7.5%，此外地方政府和企业的债务上升会影响未来的经济活动。

与此同时，穆迪认为尽管投资对未来经济可持续增长的重要性将会下降，但在中国作为中等收入国家崛起的过程中，投资仍将是重要的推动力。

穆迪在刚发表的报告《中国经济将保持稳健增长，下行风险得到控制》 (China’s Growth to Remain Robust, Downside Risks in Check) 中作出上述结论。该报告在3月13日新一届全国人民代表大会 (人大) 会议闭幕之际发表。

总体来看，中国相对快速的经济增长势头、宏观审慎监管及2014年内深化改革的措施将继续巩固中央与地方政府、银行及企业的信用度。这些措施在2013年11月召开的中国共产党十八届三中全会和此次人大会议上中作出了详细说明。

从更长远的角度看，包括公私部门角色的再平衡等全面改革计划的效果，将是决定经济能否实现可持续增长的一个主要因素，不过增长速度会低于过去30年。穆迪认为这一情景是可能性最大的结果。

上述报告指出，国务院总理李克强在人大会议上的政府工作报告认为，经济稳中向好的基础还不牢固，但打击贪腐和治理污染等经济与社会改革，将有助于中国的实际GDP年增长率保持在7.5%左右。此外，财政部部长楼继伟的言论表明，与经济高增长相比，政府更加重视经济发展的可持续性。

在这种情况下，中国政府突出的更具体、关键的政策目标之一，是将城镇登记失业率控制在4.6%以下，李克强总理和楼继伟部长均强调了就业的重要性。因此，穆迪认为中国政府对就业的重视程度，不亚于为应对全球金融危机而采取的经济刺激措施。

关于地方政府债务的积累问题，穆迪报告认为，中央政府可能需要向地方政府提供额外的财政资源，以提升其财政状况及偿债能力，这成为制约主权信用度的或有负债。此外，此类债务的到期时间相对较短，意味着目前较温和的一般政府融资总需求水平 (2013年不足GDP的8%) 将会进一步上升。

该报告也表示，人大会议进一步充实了三中全会勾勒出的改革计划，如果改革得以推进，则中期内中国的主权信用质量将会稳固。穆迪对中国的基础情景假设，依然是GDP稳定增长、通货膨胀率较低、财政赤字温和及对外收支强劲。

英文原文链接：