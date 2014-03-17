更新版 1-《全球汇市》日圆走软，欧美对俄制裁不严厉缓解市场忧虑

(新增文末收盘表格)

* 短期日圆避险买盘被出脱

* 美国和欧盟对俄罗斯实施制裁

* 欧元走强未受俄罗斯危机影响，被视为避险货币

路透纽约3月17日 - 避险的日圆周一普跌，因投资者认为在克里米亚地区投票支持加入俄罗斯后，美国和欧盟对俄罗斯和乌克兰官员的制裁并不严厉。

美元也走低，美元指数 在纽约汇市午后的交易中回落0.13%，报79.345。

“市场认为形势并不是很糟，”WorldWideMarkets Online Trading的首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“未见任何做空欧元的迹象。如果制裁很严厉，例如是针对俄罗斯的石油和天然气出口，市场将会出现欧元卖盘，因为欧洲能源供应的替代来源并不多。”

尽管投资者并未排除俄罗斯与乌克兰局势再度紧张的可能性，但很多市场人士预计，不会波及主要市场。乌俄两国未发生军事冲突，也让投资者松了口气。

在周日进行的公投中，超过95%的克里米亚民众投票支持加入俄罗斯，西方国家和乌克兰拒不承认公投结果，他们声称公投存在舞弊行为，不合法。

公投结果公布后，美国周一宣布对11位与俄罗斯军事出兵克里米亚有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁。美国命令冻结这些官员在美国的一切资产，并禁止其入境。

另外，在克里米亚周一申请加入俄罗斯后，欧盟也将对21位俄罗斯和乌克兰官员实施冻结资产和禁止入境等多项制裁。

“制裁看似并不是很严厉，”Westpac Securities的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“而且，他们预期周日可能出现的最坏情况，如军事冲突等并未发生。”

纽约尾盘，美元兑日圆 上扬0.3%，报101.66日圆，在连跌四日后反弹，之前投资者因担忧俄罗斯-乌克兰危机而买入日圆避险。

欧元兑日圆 也攀升0.5%，报141.51日圆。欧元兑美元 上涨至1.392美元，尽管数据显示，欧元区通胀回落，为欧洲央行印钞支持经济提供了最新的论据。

自上周四以来，欧元一直在距离1.3967美元左右的两年半高位不到一美分的水平交投，因欧洲央行总裁德拉吉对欧元强势表示担忧。

“我们看到数据和欧洲央行官员的言论都有了一些明显的变化，这应该对欧元不利，不过，欧元并未大幅走软，”荷兰合作银行的汇市策略师Jane Foley表示。

“我越发感觉到欧元正表现出避险货币的特质。例如，如果资金流出东欧，最先流入的市场之一很可能是欧元。”

另一种避险货币瑞郎周一表现也很挣扎，因风险意愿改善。欧元兑瑞郎 上扬0.2%，报1.2159瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3920 1.3914 +0.04 +1.27 1.3745

美元/日圆 101.76 101.34 +0.41 -3.36 105.30

欧元/日圆 141.66 141.00 +0.47 -2.05 144.63

美元/瑞郎 0.8732 0.8720 +0.14 -2.20 0.8928

英镑/美元 1.6633 1.6643 -0.06 +0.47 1.6556

美元/加元 1.1051 1.1102 -0.46 +4.06 1.0620

澳元/美元 0.9086 0.9024 +0.69 +1.94 0.8913

欧元/瑞郎 1.2154 1.2134 +0.16 -0.95 1.2271

欧元/英镑 0.8366 0.8354 +0.14 +0.83 0.8297

新西兰元/美元 0.8563 0.8534 +0.34 +4.35 0.8206

美元/挪威克朗 5.9509 5.9723 -0.36 -1.90 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2845 8.3079 -0.28 -0.65 8.3387

美元/瑞典克朗 6.3493 6.3836 -0.54 -1.36 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8425 8.8875 -0.51 -0.06 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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