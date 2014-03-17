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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 07:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月17日

　　以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 68.83 +4.24 +6.56 7873808

搜狐 74.78 +1.47 +2.01 490542

网易 64.73 -0.37 -0.57 1082131

百度 161.66 +1.07 +0.67 4443938

台湾

台湾积体电路 19.11 +0.21 +1.11 1625619

联电 2.06 +0.02 +0.98 17719

日月光 5.28 -0.02 -0.38 198383

矽品精密 6.71 -0.04 -0.59 789854

和信超媒体 1.52 +0.02 +1.33 165290

友达 3.48 +0.24 +7.41 165629

中华电信 30.47 +0.31 +1.03 23615

台湾国际航电 53.37 +1.18 +2.26 978050

香港

中国移动 44.74 -0.13 -0.29 256651

中国联通 11.83 -0.08 -0.67 127380

中国电信 41.01 +0.07 +0.17 8332

中芯国际 3.86 -0.03 -0.77 27793

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 208

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 龚芳)
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