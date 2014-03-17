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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 07:11 BJT

《汇市简讯》乌克兰局势相对缓和，欧元/美元略受提振

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* 欧元/美元逢低吸纳盘持续浮现，保持温和上升趋势

* 乌克兰危机相对缓和，对欧元略有提振

* 欧元/美元在亚洲开盘上涨，即便欧元区通胀数据低迷，美国工业产出数据良好

* 欧元/日圆亚洲时段料陷入小幅区间内交投(完)

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