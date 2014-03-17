《美国上市公司业绩公布日程表》--3月18日至3月25日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
汤森路透3月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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18 Mar AMC Q1 2014 Adobe Systems 0.25 22 0.35
18 Mar AMC Q3 2014 甲骨文(Oracle) 0.70 33 0.65
19 Mar 11:30 Q3 2014 联邦快递(FedEx) 1.51 27 1.23
19 Mar BMO Q3 2014 General Mills, Inc. 0.65 16 0.64
19 Mar AMC Q2 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.11 12 0.53
20 Mar BMO Q3 2014 ConAgra Foods 0.60 13 0.55
20 Mar AMC Q3 2014 Cintas Corp. 0.69 15 0.60
20 Mar BMO Q1 2014 Lennar Corp. 0.28 21 0.26
20 Mar AMC Q3 2014 耐克公司(Nike) 0.72 26 0.73
21 Mar 11:00 Q3 2014 Darden Restaurants 0.82 15 1.02
21 Mar BMO Q4 2013 蒂芙尼(Tiffany) 1.52 23 1.40
25 Mar BMO Q1 2014 McCormick & Company, Inc. 0.58 12 0.57
25 Mar AMC Q4 2013 PVH Corp. 1.42 20 1.60
25 Mar BMO Q2 2014 Walgreen Co 0.93 22 0.96
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 王兴亚)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。