中国个股：绿地集团拟借壳金丰投资，注入资产规模高达655亿元

路透上海3月18日 - 已停牌近九个月的中国房地产企业金丰投资 周二披露其资产重组预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元人民币。若交易成功实施，将是近年来A股规模最大的重组案例。

根据预案，金丰投资现有的全部资产和负债置换给第一大股东上海地产集团，资产预估值为23亿元，将以上海地产集团所持的绿地集团部分股权抵扣。这项资产置换与注入绿地集团资产互为前提，若任一交易未获通过，则整个资产重组并不生效。

金丰投资将向绿地集团全体股东定向发行A股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换抵扣后的剩余部分。金地投资拟以每股5.58元的价格，定向发行合计113.26亿股用于支付上述对价。

重组后，上海国资委旗下的上海地产集团、上海地产总公司以及代表绿地职工权益的上海格林兰将分别持有绿地25.67%、20.58%、28.83%股份。

去年12月绿地集团引入的五家新股东，包括中国平安 旗下平安创新资本公司及创投企业鼎晖旗下公司等五家机构，亦将参与本次资产重组交易。当时绿地集团以117.29亿元向这五家机构出让约20.87亿股份，本次重组中，这五家机构获金丰投资增发的约23.65亿股份，巧妙地令重组后的金丰投资满足了公众股持股比例不得低于10%的规定。

绿地集团的发起人股东天宸股份 在重组后亦将持有金丰投资约2.29%股权。

绿地集团主营业务包括房地产主业及其延伸产业、能源、金融等，为国内第二大房地产企业。据审计后数据，截至2013年9月末，绿地集团净资产为348.27亿元。绿地集团2013年1-9月实现营业收入1,746.25亿元，实现净利润76.62亿元。

绿地集团1月初宣布，其2013年全年实现业务经营收入逾3,300亿元，同比增长33%；今年绿地的经营目标为4,000亿元，较2013年再增两成左右。