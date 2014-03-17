新闻稿：中国经济将保持稳健增长，下行风险得到控制--穆迪

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
穆迪投资者服务发放报告--“中国经济将保持稳健增长，下行风险得到控制” (China’s Growth to Remain Robust, Downside Risks in Check)中文版，概要如下：
中国相对快速的经济增长势头、宏观审慎监管及2014年内深化改革的措施将继续巩固中央与地方政府、银行及企业的信用度。
从更长远的角度看，包括公私部门角色的再平衡等全面改革计划的效果将是决定经济能否实现可持续增长的一个主要因素，不过增长速度会低于过去30年。我们认为这一情景是可能性最大的结果。
金融监管机构在本周召开的全国人民代表大会 (人大) 上宣布将在主要领域推进金融改革，包括一两年内进一步实现利率市场化、采取银行存款保险制度以及推动资本项目的可兑换性。上述措施和允许成立新的民营银行将有助于巩固三中全会关于“市场发挥决定性作用”的决策。
国务院总理李克强在人大会议的政府工作报告中指出，经济稳中向好的基础还不牢固，但打击贪腐和治理污染等经济与社会改革将有助于中国的实际GDP年增长率保持在7.5%左右。此外，财政部部长楼继伟向记者表示，年增长7.2-7.3%符合政府的目标，这表明与经济高增长相比，政府更加重视经济发展的可持续性，这具有正面信用影响。
中国政府突出的更具体、关键的政策目标之一是将城镇登记失业率控制在4.6%以下，李克强总理将就业称为“民生之本”，楼继伟部长则表示就业是“最重要的目标”。中国政府对就业的重视程度不亚于为应对全球金融危机而采取的经济刺激措施。刺激措施的导火索是农民工失业人数急剧上升，有政府官员估计2009年初失业农民工人数约为2,000万。
我们预计中国经济将保持相对稳健的增长，不过步伐会有所放缓，2014-15年增长7.0-7.5%。尽管投资对未来经济可持续增长的重要性会下降，但在中国作为中等收入国家崛起的过程中，投资仍将是重要的推动力。
然而，中国经济实现7%左右的均衡及可持续增长也不会一帆风顺。地方政府和企业的债务上升会影响未来的经济活动。
浏览报告全文：link.reuters.com/ket67v (完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)