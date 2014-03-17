新闻稿：中国经济将保持稳健增长，下行风险得到控制--穆迪

穆迪投资者服务发放报告--“中国经济将保持稳健增长，下行风险得到控制” (China’s Growth to Remain Robust, Downside Risks in Check)中文版，概要如下：

中国相对快速的经济增长势头、宏观审慎监管及2014年内深化改革的措施将继续巩固中央与地方政府、银行及企业的信用度。

从更长远的角度看，包括公私部门角色的再平衡等全面改革计划的效果将是决定经济能否实现可持续增长的一个主要因素，不过增长速度会低于过去30年。我们认为这一情景是可能性最大的结果。

金融监管机构在本周召开的全国人民代表大会 (人大) 上宣布将在主要领域推进金融改革，包括一两年内进一步实现利率市场化、采取银行存款保险制度以及推动资本项目的可兑换性。上述措施和允许成立新的民营银行将有助于巩固三中全会关于“市场发挥决定性作用”的决策。

国务院总理李克强在人大会议的政府工作报告中指出，经济稳中向好的基础还不牢固，但打击贪腐和治理污染等经济与社会改革将有助于中国的实际GDP年增长率保持在7.5%左右。此外，财政部部长楼继伟向记者表示，年增长7.2-7.3%符合政府的目标，这表明与经济高增长相比，政府更加重视经济发展的可持续性，这具有正面信用影响。

中国政府突出的更具体、关键的政策目标之一是将城镇登记失业率控制在4.6%以下，李克强总理将就业称为“民生之本”，楼继伟部长则表示就业是“最重要的目标”。中国政府对就业的重视程度不亚于为应对全球金融危机而采取的经济刺激措施。刺激措施的导火索是农民工失业人数急剧上升，有政府官员估计2009年初失业农民工人数约为2,000万。

我们预计中国经济将保持相对稳健的增长，不过步伐会有所放缓，2014-15年增长7.0-7.5%。尽管投资对未来经济可持续增长的重要性会下降，但在中国作为中等收入国家崛起的过程中，投资仍将是重要的推动力。

然而，中国经济实现7%左右的均衡及可持续增长也不会一帆风顺。地方政府和企业的债务上升会影响未来的经济活动。

浏览报告全文：link.reuters.com/ket67v (完)