重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料贴近二级，配置需求仍在

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：3年：70亿元；1/5/7/10年：60亿元

* 招标时间: 周二(18日) 1/3/5年：9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.48%-4.60%、5.06%-5.15%、5.25%-5.34%、5.40%-5.47%、5.46%-5.53%

* 预测均值: 4.53%、5.11%、5.28%、5.43%、5.50%

路透上海3月17日 - 中国国家开发银行 周二将再次增发五期固息债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，债市短期呈强势震荡格局，而充裕流动性未改，机构的配置需求仍在，预计明日新债中标收益率贴近二级市场。

“短期资金面还会延续宽松局面，我们觉得（新债定位）和二级基本持平吧，”华东一银行交易员称。

上海一券商交易员则谈到，今日二级现券收益率虽略有反弹，但农发行新债的投标情况仍不错，表明一级市场还未到转势的时候。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.5635%、5.1274%、5.2962%、5.4529%和5.5157%。

农业发展银行周一招标的四期固息债整体需求不错，投标倍数均在3倍以上。在今日二级市场小幅调整的情况下，其定位亦较为适中，与现券相近。

银行间市场周一主要质押式回购加权利率 小幅走升，其中七天期品种续涨不足10个基点(bp)。与此前供给过滥相比，早盘在加权价基础上减点的情况大幅减少，流动性供求更趋于均衡。

上述福娃债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 3年：70亿元

1/5/7/10年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月18日9:30-10:30

7/10年：3月18日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 3月19日-3月20日

上市日 1年：3月24日

3/5/7/10年：3月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权)

3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%

(加权) (加权)

3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%

(加权) (加权) (完)