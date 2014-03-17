重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料贴近二级，配置需求仍在

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 招标品种: 国开行第1-5期增发债
* 期限及金额上限：3年：70亿元；1/5/7/10年：60亿元
* 招标时间: 周二(18日) 1/3/5年：9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.48%-4.60%、5.06%-5.15%、5.25%-5.34%、5.40%-5.47%、5.46%-5.53%
* 预测均值: 4.53%、5.11%、5.28%、5.43%、5.50%
路透上海3月17日 - 中国国家开发银行 周二将再次增发五期固息债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，债市短期呈强势震荡格局，而充裕流动性未改，机构的配置需求仍在，预计明日新债中标收益率贴近二级市场。
“短期资金面还会延续宽松局面，我们觉得（新债定位）和二级基本持平吧，”华东一银行交易员称。
上海一券商交易员则谈到，今日二级现券收益率虽略有反弹，但农发行新债的投标情况仍不错，表明一级市场还未到转势的时候。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.5635%、5.1274%、5.2962%、5.4529%和5.5157%。
农业发展银行周一招标的四期固息债整体需求不错，投标倍数均在3倍以上。在今日二级市场小幅调整的情况下，其定位亦较为适中，与现券相近。
银行间市场周一主要质押式回购加权利率 小幅走升，其中七天期品种续涨不足10个基点(bp)。与此前供给过滥相比，早盘在加权价基础上减点的情况大幅减少，流动性供求更趋于均衡。
上述福娃债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 3年：70亿元
1/5/7/10年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月18日9:30-10:30
7/10年：3月18日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月19日-3月20日
上市日 1年：3月24日
3/5/7/10年：3月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权)
3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%
(加权) (加权) (完)
(发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)