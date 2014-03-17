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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 07:48 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆上涨，因风险胃纳回温而受惠

2332GMT

* 澳元/日圆看多，开盘涨1.52%，是风险偏好反弹的最大受益者

* 0130GMT公布的澳洲央行会议记录料风险不大，今日无日本数据

* 日经期货上涨0.91%，应提供支持

* 动能分析， 5日、10日和20日均线冲突，暗示进行整固

* 纽约交投区间92.24/92.54分别为初步支持和阻力位

* 图表:　link.reuters.com/det67v　(完)

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