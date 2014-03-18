《综述》马航正在调查失联客机机长或副机长自杀的可能性

美国两位安全官员表示，截至周一早上，马来西亚政府仍未邀请美国联邦调查局(FBI)派员前往吉隆坡。

巴基斯坦、印度、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的航空官员，以及巴基斯坦和阿富汗塔利班武装人员均表示，他们不知道这架失联航班的去向。

中国呼吁马来西亚立即扩大并明确搜索范围；失联的MH370航班上大约三分之二是中国人。

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)表示，他已与马来西亚总理纳吉布通了电话，在澳洲已承诺的两架P-3C Orion飞机以外，还提供了更多监察资源。

马来西亚交通部长Hishammuddin称，已向北部和南部搜索走廊沿途的所有国家发出外交照会，要求提供雷达和卫星信息并进行陆地、海洋和空中搜索。

他称，马来西亚海军和空军也正在南部走廊一带进行搜索，美国P-8A波赛顿(P-8A Poseidon)侦察机也被派往澳洲西部的珀斯帮助在海上搜索。

一位了解美国官方卫星数据评估情况的消息人士称，据信这架飞机最后一次出现在马来西亚军用雷达上之后，很可能向南飞行了一段时间，或许在印度洋上空耗尽了燃料。

而马来西亚官方的新海峡时报(New Straits Times)周一援引接近调查的消息人士话称，已搜集到的数据却指向北部走廊。(完)