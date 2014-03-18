中国个股：浦发银行称正研究控股上海国际信托，具体持股比例待定

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透上海3月18日 - 上海浦东发展银行股份有限公司 周二公告证实，公司正与上海国际集团有限公司研究受让上海国际信托有限公司控股权等事宜，具体方案尚在研究过程中。公司股票今日将复牌。
公告称，上海国际集团现持有上海国际信托66.33%的股权，由于公司受让上海国际信托控股权的具体方案包括持股比例尚在研究过程中，公司将根据该等事项进展情况，及时履行信息披露义务。
由于上海国际集团同时直接、间接控制浦发银行24.18%股份，为浦发银行合并持股第一大股东，如果浦发银行和上海国际信托实行控股合并，则为同一控制下企业合并。
截至2012年末，上海国际信托净资产58.25亿元人民币，净利润9.6亿元，管理信托资产超过1,200亿元。
浦发银行周一因重大事项未公告而停牌，停牌前收报8.99元。
第一财经日报周一曾引述权威人士消息称，浦发银行极有可能收购其兄弟公司上海国际信托，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。 （完） (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。