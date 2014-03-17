《中国报摘》--中国证券报3月18日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 头版头条:
--中国证券投资基金业协会周一举行私募基金管理人颁证仪式，首批50家私募基金管理机构获得私募基金管理人登记证书，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
* 其他:
--截至3月17日晚，A股共有533家公司发布了2013年年报，统计显示，上述公司合计实现净利润2,003亿元人民币，同比增长37.43%，业绩稳定增长，中小板和创业板净利润增速反弹。
--银监会发布《金融租赁公司管理办法》明确，允许金融租赁公司试点设立子公司，引导金融租赁公司纵向深耕特定行业；金融租赁公司所开展的固定收益类证券投资业务，不得超过资本净额的20%；开办资产证券化业务，可以参照信贷资产证券化相关规定。
--金丰投资 披露资产重组预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，将注入绿地集团100%股权，拟注入的资产预估值达655亿元人民币；公司股票将于3月18日复牌。
--浦发银行 公告称，公司正与上海国际集团有限公司研究受让上海国际信托有限公司控股权等事宜，具体方案尚在研究过程中。
--中国南车 公告，中国南车株机公司获签南非Transnet公司价值超过20亿美元的电力机车大单；中国北车 亦公告称，近日签订合同共计88.4亿元人民币。
--美的集团 公告称，已与阿里巴巴集团子公司阿里云计算有限公司签署了框架合作协议，就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用之合作事宜，达成了框架合作意向。
--海马汽车 发布澄清公告，否认公司汽车油耗试验检测过程中存在造假。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)