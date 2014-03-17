版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 07:57 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月18日

* 头版头条:

--中国证券投资基金业协会周一举行私募基金管理人颁证仪式，首批50家私募基金管理机构获得私募基金管理人登记证书，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

* 其他:

--截至3月17日晚，A股共有533家公司发布了2013年年报，统计显示，上述公司合计实现净利润2,003亿元人民币，同比增长37.43%，业绩稳定增长，中小板和创业板净利润增速反弹。

--银监会发布《金融租赁公司管理办法》明确，允许金融租赁公司试点设立子公司，引导金融租赁公司纵向深耕特定行业；金融租赁公司所开展的固定收益类证券投资业务，不得超过资本净额的20%；开办资产证券化业务，可以参照信贷资产证券化相关规定。

--金丰投资 披露资产重组预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，将注入绿地集团100%股权，拟注入的资产预估值达655亿元人民币；公司股票将于3月18日复牌。

--浦发银行 公告称，公司正与上海国际集团有限公司研究受让上海国际信托有限公司控股权等事宜，具体方案尚在研究过程中。

--中国南车 公告，中国南车株机公司获签南非Transnet公司价值超过20亿美元的电力机车大单；中国北车 亦公告称，近日签订合同共计88.4亿元人民币。

--美的集团 公告称，已与阿里巴巴集团子公司阿里云计算有限公司签署了框架合作协议，就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用之合作事宜，达成了框架合作意向。

--海马汽车 发布澄清公告，否认公司汽车油耗试验检测过程中存在造假。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐