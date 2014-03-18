中国基金：首批50家私募基金获批登记，成金融机构可独立发行产品

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透上海3月18日 - 中国首批50家获批登记的私募集金管理人名单出炉。中国证券报周二报导，中国基金业协会周一在北京举行颁证仪式，首批50家私募成为可以以独立管理人身份，从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
这50家包括33家私募证券类机构和17家私募股权类机构，诸如上海重阳，博道投资，鼎晖股权等知名私募均在首批之列，但亦有一些明星私募如泽熙投资等缺席。
中国私募基金之前身份并未获认可，多数业务模式是借道券商，信托等机构，以投资顾问等形式发行阳光私募，2013年6月1日新证券投资基金法修订通过并实施，非公开募集基金开始纳入监管范畴。
新基金法并明确非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人；担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金行业协会履行登记手续，报送基本情况。
此次基金业协会首批公布登记名单，意味着这50家机构将可以以独立基金管理人的身份发行产品，且登记证书亦显示将私募集金归类为金融机构。
至于私募基金合格投资者，目前证监会正在制定合格投资者认定标准。在证监会有关规定出台之前，基金业协会建议的标准有：个人投资者的金融资产不低于500万元人民币，机构投资者的净资产不低于1000万元；投资于单只私募基金的金额不低于100万元。
欲参看具体名单，请点选 here (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。