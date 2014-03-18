美国个股：通用汽车再召回150万辆汽车，公司CEO誓言改变召回程序

通用表示，最新一波召回行动包括118万辆中型跨界车，以修复可能导致汽车侧边安全气囊未爆开的问题。公司指出，将检修座位侧边安全气囊的装配电路。

涉及的车辆包括部份2008-2009年及全部2010-2013年Buick Enclave及GMC Acadia跨界车，部份2009年及全部2010-2013年Chevrolet Traverse，以及部份2008-2009年及全部2010年Saturn Outlook车款。这些车辆多半在美国销售，部份则在加拿大及墨西哥贩售。

一名发言人士表示，通用也召回30.3万辆Chevrolet Express及GMC Savana全型厢型车，将汰换乘客仪表板的塑料，以符合联邦政府对未系安全带乘客受到迎面碰撞的安全标准。

这名发言人士指出，受影响的车辆为2009-2014年车型含汽车自重承载量最高达1万磅的厢型车。这些汽车多数在美国销售，但在加拿大，墨西哥及其他市场亦有贩售。

通用股价周一在纽约证交所收高1.6%，至34.63美元。该股上周则大跌10%。 (完)