俄罗斯经济：政府首次坦承经济陷入危机，因受乌克兰事件影响

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯政府周一首次坦承其经济正陷入危机。该国官员先前曾试图暗示，尽管成长趋疲，但仍能安度因乌克兰事件引发的制裁。
在政府和民间企业近来损失数以十亿美元计资金后，俄罗斯市场正观望着西方国家将就俄占领克里米亚以及支持克里米亚入俄公投结果采取怎样的全面因应举措。
俄罗斯经济部副部长Sergei Belyakov周一表示，经济正陷入困境，尽管其谈话并未直接提及与西方国家相关冲突带来的影响。
“经济景况显现明显的危机迹象，”Belyakov在一本地商业会议上称。
众多经济分析师预期俄罗斯会陷入衰退，并且多数纷纷调降了对俄罗斯成长的预估。
“在不确定性冲击和金融景况趋紧的情况下，国内需求将会停顿，可能让经济在2014年第二季和第三季陷入衰退，”VTB Capital的经济分析师Vladimir Kolychev和Daria Isakova周一在一份报告中称。
“我们将全年成长预估调降至零，若不确定性升高的情况长时间持续，亦或有严厉的制裁出台，则经济将有下滑风险。”
俄罗斯经济部在乌克兰危机升温前发布的最新预估显示，该国经济今年将成长约2%。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。