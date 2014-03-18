俄罗斯经济：政府首次坦承经济陷入危机，因受乌克兰事件影响

路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯政府周一首次坦承其经济正陷入危机。该国官员先前曾试图暗示，尽管成长趋疲，但仍能安度因乌克兰事件引发的制裁。

在政府和民间企业近来损失数以十亿美元计资金后，俄罗斯市场正观望着西方国家将就俄占领克里米亚以及支持克里米亚入俄公投结果采取怎样的全面因应举措。

俄罗斯经济部副部长Sergei Belyakov周一表示，经济正陷入困境，尽管其谈话并未直接提及与西方国家相关冲突带来的影响。

“经济景况显现明显的危机迹象，”Belyakov在一本地商业会议上称。

众多经济分析师预期俄罗斯会陷入衰退，并且多数纷纷调降了对俄罗斯成长的预估。

“在不确定性冲击和金融景况趋紧的情况下，国内需求将会停顿，可能让经济在2014年第二季和第三季陷入衰退，”VTB Capital的经济分析师Vladimir Kolychev和Daria Isakova周一在一份报告中称。

“我们将全年成长预估调降至零，若不确定性升高的情况长时间持续，亦或有严厉的制裁出台，则经济将有下滑风险。”