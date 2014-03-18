《独家新闻》汇率波动导致美国企业去年第四季损失60亿美元营收

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透纽约3月17日 - 汇率风险管理咨询公司FiREapps周一表示，外汇市场波动令总部设在美国的跨国公司去年第四季损失将近60亿美元营收，比第三季上升39%。
FiREapps自2011年开始追踪汇率因素对获利的影响以来，只有2012年第二季和第三季的数字比去年第四季要高，而当时正处于欧元区危机最严重的时期。
FiREapps从财富2000家企业中选取846家上市公司，分析汇率变动对季度获利的影响，这些公司至少有15%采用两种或更多货币的国际营收。
去年第四季汇率波动对每股盈余(EPS)的平均冲击为0.03美元，与上一季相同。FiREapps表示，由于主要大型跨国公司外汇管理目标通常是对EPS的冲击不得超过0.01美元，因此0.03美元是很大的影响。
越来越多的企业在努力对冲汇率的剧烈波动，因为主要汇率的突然变化会侵蚀一家公司的获利。美元2013年小幅上涨0.3%，但这十年来的大部分时间美元却一直处在一个下行趋势中。
该报告显示，2013年总计报告的负面影响有178亿美元，较上一年下降64%。而2012年给盈利造成的总体负面冲击有500亿美元。
“趋势的确在好转，但仍有许多企业尚未做好准备，”FiREapps执行长Wolfgang Koester对路透说。
他补充称，2013年相较于2012年的改善是由于欧元区债务危机的消退，欧元因此得以企稳。去年，欧元兑美元上涨4.2%。
去年第四季度，巴西雷亚尔 、日圆 和加元 给企业获利造成的负面影响最大。日圆兑美元第四季下跌了近7%。巴西雷亚尔跌逾6%，加元兑美元亦下挫3%。
FiREapps报告亦显示，196家企业报告了第四季受到了实质性的负面汇率影响。此数量较第三季下滑了4.4%，较2012年均值下滑了7%。
同时，58家企业报告第四季汇率影响为正面。FiREapps表示，总的来看，汇率波动在第四季带来的净损失为至少56.5亿美元，创2013年最高水平。(完) (编译 郑茵/侯向明； 审校 张涛)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。