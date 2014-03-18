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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 08:57 BJT

澳洲央行：预期一段时期内利率仍可维持在低位--会议记录

澳洲央行称，委员会成员简单说明了央行对金融体系的半年度评估，对银行体系体质给予认可。

关于中国，澳洲央行称，很难解读中国最近一系列令人失望的数据，因为中国农历新年假期会对数据产生影响，但承认2014年初中国经济增长有所放缓。

“委员会谈及的较长期趋势表明，中国劳动年龄人口接近峰值，城镇化建设料将持续一段时间，”会议记录显示。

“再加上住房规模和数量可能增加，未来几年这或许支撑高水平的新城镇住宅建设。”

澳洲央行将于4月1日召开下次会议。(完) (编译/审校 侯向明/于春红/戴素萍/李爽/张涛/王兴亚)
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