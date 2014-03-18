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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小涨，站在双重顶101.88上方

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* 美元/日圆在亚洲盘初受追捧，东京买家买进，日经指数上涨约1.75%

* 风险偏好改善，促使日圆被抛售和避险标的被出脱

* 下道阻力位在102.15，是103.75/101.18跌势的38.2%回档 (完)

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