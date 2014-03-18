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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:37 BJT

全球金市：金价脱离六个月高位后持稳，乌克兰局势仍带来支撑

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周一持仓量下降0.47%至812.78吨。周五时的持仓量为816.59吨。

技术分析师称，金价最近升至六个月高点，可能激励进一步跳涨至2013年下半年高位，但触及新高后可能回落至去年所及三年低位。

南非铂金矿罢工没有结束的迹象，料将成为1994年种族隔离结束以来冲击该国矿业的最大的一次罢工，令本已深处困境的矿业面临生存威胁。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 龚芳/王兴亚)
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