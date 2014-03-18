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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月18日

*工商时报：

--苹果 iPhone 6可望在下半年现身，据了解和硕 拿下部分iPhone 6订单，为扩充产能，和硕新设立的昆山〞世硕〞现已开始整理厂区、招募员工，预计第三季开始运转。

--全台湾可能有近百万人的信用卡利率在18%以上。立委卢秀燕揭露金管会提供的资料，在各银行进行持卡人身分归户后，2,600万张归户信用卡（同人持有两张以上同银行卡片算成一张）中，有18%左右的卡片适用利率逾18%，预估可能有近百万人的信用卡是采信用卡最高利率计息。

--大陆自动化设备、汽机车及模具相关产业需求强劲，台湾工具机厂去年底、今年初接单持续增温，去年2月适逢过年比较基期低，今年2月工具机出口年增率由负转正，累计1-2月出口值衰退也缩减为1.4%。台湾区机械公会理事长徐秀沧表示，今年工具机出口至少成长10%，上看40亿美元。

*经济日报：

--为彻底解决台湾高铁公司 财务问题，交通部长叶匡时表示，规划高铁公司减资三成，约321亿台币，再办理增资400亿；但五大原始发起股东不可参与增资计划，由公股及泛公股的股东增资，以达到政府实质掌控高铁目的，希望今年底开始执行。

--〞全套当冲〞月底有望启动，引爆资金卡位潮，台股融资冲上2,059亿台币，创下近二年来新高，带动台股上日上演尾盘逆转秀，台湾加权股价指数 8,700点大关失而复得。

--在上海地区布局积极的国泰世华银行，上海分行首家支行--闵行支行昨日正式开业，为国泰世华银在大陆地区设立的第一家支行，据了解紧接着自贸区支行也将跟进开业营运。今年上海分行获利目标将挑战2,000万美元。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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