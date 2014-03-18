《香港报摘》--信报3月18日

中国国企：年底前国企公司制改革基本完成，充分发挥公司章程作用--国务院
路透北京5月3日 - 中国国务院周三指出，2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。到2020年，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，完成外派监事会改革。
* 要闻版头条：
--香港“创业板之父”罗嘉瑞称对阿里巴巴IPO-ALIB.N赴美上市感到可惜，并指阿里巴巴早晚会后悔。他表示担心本港若不改革上市规则，港股的科技板块将会消失，建议邀请包括阿里巴巴在内的内地大型科技公司在创业板上市。 * 其他： --香港去年新造人民币保单保费达91.22亿元人民币，按年增长69.7%。代表保险业界的立法会议员陈健波预期，人民币保费将继续上升，但在人民币有贬值预期、市场亦有其他人民币投资工具以及基数等效应下，保费升幅未必会如去年强劲。
--产业园开发商光谷联合（新股代码： ）未受大盘气氛转差影响，继续推进来港上市计划。光谷今天开始招股，集资约8.3-10.9亿港元，每手（4,000股）入场费4,403.94港元。（完）
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路透北京5月3日 - 中国国务院周三指出，2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。到2020年，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，完成外派监事会改革。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 *6.20% AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= 六盘水交通投资 14 7 4/28簿记建档 5.98% AA
路透北京5月3日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 6.20% 上限6.20% AA- 1.11 第3-7年偿还20%本金 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 西安高新控股提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 六盘水交通投资 14 7 4/2