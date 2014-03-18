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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:45 BJT

《香港报摘》--信报3月18日

* 要闻版头条：

--香港“创业板之父”罗嘉瑞称对阿里巴巴IPO-ALIB.N赴美上市感到可惜，并指阿里巴巴早晚会后悔。他表示担心本港若不改革上市规则，港股的科技板块将会消失，建议邀请包括阿里巴巴在内的内地大型科技公司在创业板上市。 * 其他： 　　--香港去年新造人民币保单保费达91.22亿元人民币，按年增长69.7%。代表保险业界的立法会议员陈健波预期，人民币保费将继续上升，但在人民币有贬值预期、市场亦有其他人民币投资工具以及基数等效应下，保费升幅未必会如去年强劲。

--产业园开发商光谷联合（新股代码： ）未受大盘气氛转差影响，继续推进来港上市计划。光谷今天开始招股，集资约8.3-10.9亿港元，每手（4,000股）入场费4,403.94港元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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