《香港报摘》--信报3月18日

--香港“创业板之父”罗嘉瑞称对阿里巴巴IPO-ALIB.N赴美上市感到可惜，并指阿里巴巴早晚会后悔。他表示担心本港若不改革上市规则，港股的科技板块将会消失，建议邀请包括阿里巴巴在内的内地大型科技公司在创业板上市。 * 其他： --香港去年新造人民币保单保费达91.22亿元人民币，按年增长69.7%。代表保险业界的立法会议员陈健波预期，人民币保费将继续上升，但在人民币有贬值预期、市场亦有其他人民币投资工具以及基数等效应下，保费升幅未必会如去年强劲。