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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:59 BJT

《香港报摘》--经济日报3月18日

* 要闻版头条：

--人民币扩阔波幅首日，在岸汇价 跌0.45%。投资界忧人民币进一步贬值利淡资金流向，券商随即下调香港恒生国企指数 目标及中国经济预测。 * 其他： 　　--人民币扩大波幅，影响评估存分歧。中国社科院专家指，人民币汇率与内地楼市、股市走势的关联性不大，但有投行人士称，股市或因此好淡争持，楼市面临泡沫破裂隐患。

--文化中国 股价连日急挫，股东之一腾讯 正式公布已沽货离场。腾讯上周已沽货套现约10亿港元，两年回报逾4倍。

--腾讯股价连跌四日，市值较高位蒸发逾2,000亿港元。但投资界认为科网股“未转势”，里昂吁趁低吸纳，基金界中长线亦继续看好。腾讯明天公布全年业绩，摩根大通指市场关注流动游戏收入前景、入股京东后电子商贸的发展策略，以及人民银行暂停二维码支付及流动支付的影响。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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