《香港报摘》--经济日报3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
* 要闻版头条：
--人民币扩阔波幅首日，在岸汇价 跌0.45%。投资界忧人民币进一步贬值利淡资金流向，券商随即下调香港恒生国企指数 目标及中国经济预测。 * 其他： --人民币扩大波幅，影响评估存分歧。中国社科院专家指，人民币汇率与内地楼市、股市走势的关联性不大，但有投行人士称，股市或因此好淡争持，楼市面临泡沫破裂隐患。
--文化中国 股价连日急挫，股东之一腾讯 正式公布已沽货离场。腾讯上周已沽货套现约10亿港元，两年回报逾4倍。
--腾讯股价连跌四日，市值较高位蒸发逾2,000亿港元。但投资界认为科网股“未转势”，里昂吁趁低吸纳，基金界中长线亦继续看好。腾讯明天公布全年业绩，摩根大通指市场关注流动游戏收入前景、入股京东后电子商贸的发展策略，以及人民银行暂停二维码支付及流动支付的影响。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================