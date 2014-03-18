《香港报摘》--其他报纸重要消息3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
* 明报：
--受惠煤价持续下跌，华润电力 去年纯利为110.16亿港元，按年增47.3%，并较市场预估的108亿港元高。末期息每股0.67港元，较去年同期增49%。
--嘉里建设 联席董事总经理何述勤指出，今年香港楼价将走势平稳，今年卖楼目标为65亿港元，较去年增加10亿港元。 * 星岛日报：
--大酒店 去年底止的全年业绩利按年升10%。大酒店因发展去年收购的伦敦项目，恢复以股代息。去年完成翻新香港半岛酒店，入住率及房租较未装修前有良好的增长，又预期未来1至3年共投入约13亿港元，翻新北京的王府半岛酒店和芝加哥半岛酒店。 * 苹果日报：
--证券业界对于提议阿里巴巴在创业板上市持开放态度，但无论在主板还是创业板上市，阿里坚持的合伙人制度始终影响到小股东权益，建议监管机构先订立可以保障小股东的制衡机制。 * 东方日报：
--中石化炼化 截至去年底止年度盈利约36.57亿人民币，按年增长10.2%。公司今年内地新签合同目标为450亿元人民币，低于去年内地新签合同量的592.94亿元，执行董事兼总经理闫少春认为，该目标属稳妥。 * 文汇报：
--对于华旗下新能源事业部副总经理李金英之前曾称有意参与香港电力市场，华润电力副主席张沈文回应说，这仅属个人意见，润电没有计划参与投资香港电力市场。另外，早前闹出风波的山西煤矿，其中一个今年可投产。
--361度 去年纯利减少70.1%至2.11亿元人民币，期内毛利率微跌0.3个百分点至39.5%，主要因年内两度下调给予分销商批发价，但相关影响大部分由生产效益改善所抵销。 * 大公报：
--市传阿里巴巴有意加入石油销售行业，并与中石化 接触，拟入股拥有3万多座加油站的中石化销售公司。不过，中石化发言人强调，并无听说双方合作，但中石化欢迎电子商务，双方有合作空间，目前尚未确定哪家。（完）
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路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================