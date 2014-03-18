版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:37 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月18日

* 明报：

--受惠煤价持续下跌，华润电力 去年纯利为110.16亿港元，按年增47.3%，并较市场预估的108亿港元高。末期息每股0.67港元，较去年同期增49%。

--嘉里建设 联席董事总经理何述勤指出，今年香港楼价将走势平稳，今年卖楼目标为65亿港元，较去年增加10亿港元。 * 星岛日报：

--大酒店 去年底止的全年业绩利按年升10%。大酒店因发展去年收购的伦敦项目，恢复以股代息。去年完成翻新香港半岛酒店，入住率及房租较未装修前有良好的增长，又预期未来1至3年共投入约13亿港元，翻新北京的王府半岛酒店和芝加哥半岛酒店。 * 苹果日报：

--证券业界对于提议阿里巴巴在创业板上市持开放态度，但无论在主板还是创业板上市，阿里坚持的合伙人制度始终影响到小股东权益，建议监管机构先订立可以保障小股东的制衡机制。 * 东方日报：

--中石化炼化 截至去年底止年度盈利约36.57亿人民币，按年增长10.2%。公司今年内地新签合同目标为450亿元人民币，低于去年内地新签合同量的592.94亿元，执行董事兼总经理闫少春认为，该目标属稳妥。 * 文汇报：

--对于华旗下新能源事业部副总经理李金英之前曾称有意参与香港电力市场，华润电力副主席张沈文回应说，这仅属个人意见，润电没有计划参与投资香港电力市场。另外，早前闹出风波的山西煤矿，其中一个今年可投产。

--361度 去年纯利减少70.1%至2.11亿元人民币，期内毛利率微跌0.3个百分点至39.5%，主要因年内两度下调给予分销商批发价，但相关影响大部分由生产效益改善所抵销。 * 大公报：

--市传阿里巴巴有意加入石油销售行业，并与中石化 接触，拟入股拥有3万多座加油站的中石化销售公司。不过，中石化发言人强调，并无听说双方合作，但中石化欢迎电子商务，双方有合作空间，目前尚未确定哪家。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐