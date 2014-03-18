版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 08:33 BJT

国际油市：美国原油走低，库存增加预期盖过乌克兰局势影响

美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存数据。

利比亚国家石油公司(NOC)发言人周一表示，目前该国石油日产量不足25万桶。此前新的抗议活动导致El Sharara油田停止运作。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 王兴亚；审校 郑茵/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐