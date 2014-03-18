《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透香港3月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7659港元 ） 美股道琼工业指数 周一收高181.55点或1.13%，报16,247.22点。因对乌克兰克里米亚局势 的忧虑缓和，且数据显示在严冬后美国经济活动改善。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 149.290 0.01 16768 11.594 0.29 中国铝业 8.420 1.08 34810 2.616 -0.17 中国移动 44.740 -0.29 256651 69.489 1.00 中国人寿 39.490 1.20 36990 20.445 0.47 中石油 99.590 1.08 52337 7.734 0.57 中石化 85.780 2.13 39818 6.662 -0.28 汇丰控股 <HSBC.K 49.940 0.12 1321563 77.566 0.08 中电信 41.010 0.17 8332 3.185 0.15 中国联通 11.830 -0.67 127380 9.187 0.19 兖州煤业 6.900 1.77 94696 5.358 1.10 华能国际 33.520 4.10 15799 6.508 -0.49 南方航空 16.250 2.14 4222 2.524 0.96 东方航空 17.020 3.47 8381 2.644 -0.24 中芯国际 3.860 -0.77 27793 0.600 -0.08 （完）
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。