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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

路透香港3月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7659港元
       ）
                                                                                      
 美股道琼工业指数      周一收高181.55点或1.13%，报16,247.22点。因对乌克兰克里米亚局势
 的忧虑缓和，且数据显示在严冬后美国经济活动改善。
                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       149.290    0.01      16768            11.594       0.29
 中国铝业                       8.420    1.08      34810             2.616      -0.17
 中国移动                      44.740   -0.29     256651            69.489       1.00
 中国人寿                      39.490    1.20      36990            20.445       0.47
 中石油                        99.590    1.08      52337             7.734       0.57
 中石化                        85.780    2.13      39818             6.662      -0.28
 汇丰控股            <HSBC.K   49.940    0.12    1321563            77.566       0.08
 中电信                        41.010    0.17       8332             3.185       0.15
 中国联通                      11.830   -0.67     127380             9.187       0.19
 兖州煤业                       6.900    1.77      94696             5.358       1.10
 华能国际                      33.520    4.10      15799             6.508      -0.49
 南方航空                      16.250    2.14       4222             2.524       0.96
 东方航空                      17.020    3.47       8381             2.644      -0.24
 中芯国际                       3.860   -0.77      27793             0.600      -0.08
 （完）
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