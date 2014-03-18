《台湾重要政经日程》--3月18日

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
===================今日重要政经消息=============================
3/18(二)
-- 9:00 行政院长江宜桦于立法院接受施政质询。
--14:00 国泰金控 投资人说明会。
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3/19(三)
--16:00 美银美林证券2014年台湾科技论坛媒体说明会。
3/20(四)
--12:00 ARM2014年展望媒体说明会。
--14:00 富邦金控 举行投资人说明会。
--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。
3/24(一)
--8:30 主计总处公布2月份季调失业率，上月为4.07%。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。
3/25(二)
--16:10 央行公布2月份M2年增率，上月为年增5.97%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
3/27(四)
--央行召开第一季全体理监事会议，并宣布利率决策。
3/31(一)
--鸿海 去年第四季财报/2013年财报公布。
4/3(四)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市一日。
4/7(一)
--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。
--16:00 财政部公布3月出口金额，2月为年增7.9%。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
6/2(一)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。