《全球重要经济事件一览表》--3月18日-3月25日

路透3月18日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

3月18日(二)

墨西哥城--美国财政部长杰克卢将与墨西哥总统Enrique Pena Nieto、财长Luis Videgaray和央行总裁Agustin Carstens会面。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

布鲁塞尔--欧元区银行业单一监督机构主管努伊出席欧洲议会经济和货币事务委员会听证(1000)。

纽约--美国财政部负责反恐和金融情报的副部长David Cohen出席彭博早餐会并讲话，该早餐会主题为“虚拟货币的挑战和机会”(1200)。

纽约--美国财政部分管金融机构的部长助理Cyrus Amir-Mokri在美国证券行业和金融市场协会主题为“网络安全标准：探索NIST框架”的会议中讲话(1245)。

伦敦--英国央行总裁卡尼将在卡斯商学院讲话时宣布对央行进行人事调整。

加拿大哈利法克斯--加拿大央行总裁波洛兹对当地商会讲话。

法兰克福--葡萄牙前财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就“金融系统的建立：美国初期历史经验”讲话(1600)。

3月19日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。

伦敦--英国财政大臣欧思邦将公布2014年预算。

法兰克福--欧洲央行管委会和一般委员会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上讲话(0500)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在“央行和金融前景”的活动中发表题为“国际监管议程--必要但不足够”的讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick将参与Avanza Bank组织的一场活动的小组讨论。讨论主题是经济形势，就业和通胀。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

日本大津--日本央行审议委员木内登英与当地企业领导人会面(0130)。

3月20日(四)

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至3月21日)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话(0715)。

苏黎世--瑞士央行进行货币政策评估(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2013年货币政策记录(0830)。

德国慕尼黑--德国央行董事会成员Carl-Ludwig Thiele发表题为“虚拟货币--比特币：是未来货币还是一场赌博？”的讲话(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley在ACI瑞典年会上发言。发言主题是经济形势。

德国杜塞尔多夫--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)参与“对世界而言微不足道？陷入全球化、监管和形象忧虑的德国银行”小组讨论(1500)。

3月21日(五)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与布鲁金斯学会主办的“债务与金融市场的欠缺：一个名义GDP的案例”讨论(1545)。

伦敦--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在伦敦经济学院系统性风险中心“迈向可持续发展的金融体系”的会议中发表题为“前瞻指引：一时之风还是货币政策未来”的讲话(1745)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会(至3月22日)。发言嘉宾包括：美联储理事史坦、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议。

3月24日(一)

多伦多--加拿大央行副总裁连恩将在当地约克大学发表讲话。

日本北九州--日本央行副总裁岩田规久男将在当地的一研讨会上发言(0500)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将主持在该市召开的货币政策与全球经济会议(0900)。

3月25日(二)

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行新闻发布会，公布斯洛伐克季度宏观经济的最新预估(1200)。

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表讲话(2000)。

纽约--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约大学货币市场从业人员协会上讲话(2300)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在国际金融监管中心会议上致开幕词(2230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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