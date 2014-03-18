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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:01 BJT

欧盟制裁不太可能针对俄罗斯商业领袖--奥地利外长

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳3月17日 - 奥地利外长Sebastian Kurz称，欧盟计划对俄罗斯和克里米亚官员实施的制裁不太可能包括大型俄罗斯能源企业的负责人。

Kurz周一接受ORF广播公司采访时表示，克里米亚周日的公投是无法接受的，将引发针对相关政治和军事官员的签证禁令和资产冻结。

他表示，各国外长仍在就制裁名单进行协商。

德国《图片报》周五报道称，Gazprom 负责人Alexei Miller和Rosneft 负责人Igor Sechin在制裁名单之列。

“这次预计不会进行制裁。我认为不分青红皂白地针对商业领袖是错误的，”Kurz说道。（完） 编译：李富强 发稿：王琛
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