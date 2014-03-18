欧盟制裁不太可能针对俄罗斯商业领袖--奥地利外长

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月17日 - 奥地利外长Sebastian Kurz称，欧盟计划对俄罗斯和克里米亚官员实施的制裁不太可能包括大型俄罗斯能源企业的负责人。
Kurz周一接受ORF广播公司采访时表示，克里米亚周日的公投是无法接受的，将引发针对相关政治和军事官员的签证禁令和资产冻结。
他表示，各国外长仍在就制裁名单进行协商。
德国《图片报》周五报道称，Gazprom 负责人Alexei Miller和Rosneft 负责人Igor Sechin在制裁名单之列。
“这次预计不会进行制裁。我认为不分青红皂白地针对商业领袖是错误的，”Kurz说道。（完） 编译：李富强 发稿：王琛
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。