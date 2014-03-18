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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行会议记录公布后一度站上0.9100

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* 澳元/美元在澳洲央行公布会议记录后走势震荡，但回落至0.9100下方

* 澳洲央行会议记录立场中性，并未提供新的线索

* 市场利用交投清淡的机会触发在0.9110的少量停止单。 (完)

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