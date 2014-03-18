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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 08:48 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月18日

**上海证券报**

--中国证券投资基金业协会周一公布了首批50家私募投资基金管理人名单，其中包括33家阳光私募机构、17家私募股权机构。

--记者从周一召开的上海市政府常务会议获悉，《上海市新能源汽车推广应用实施方案（2013-2015年）》已获原则通过。根据方案，上海市计划到2015年推广应用1.3万辆新能源汽车。

--全国政协委员、国家税务总局原副局长许善达称，房地产税立法前还需要理论准备、法理准备，至少在三年内，立法完成的可能性比较小。

--京东商城宣布，与上海、北京、广州等15余座城市的上万家便利店进行O2O(线上线下市场)合作，这是京东继与山西唐久大卖场开展O2O合作后，首次大范围推广这种全新的经营模式。京东表示，该计划有望在今年年底覆盖中国的所有省会城市和地级市。

**每日经济新闻**

--有接近监管层的人士透露。针对银行理财产品首次购买需要面签的情况，监管层正在研究，特种理财产品的面签限制可能会放开，目前正在走流程；这意味着银行理财产品通过互联网渠道销售有望破冰。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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