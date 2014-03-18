《中国报摘》--其他报纸重要消息3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
**上海证券报**
--中国证券投资基金业协会周一公布了首批50家私募投资基金管理人名单，其中包括33家阳光私募机构、17家私募股权机构。
--记者从周一召开的上海市政府常务会议获悉，《上海市新能源汽车推广应用实施方案（2013-2015年）》已获原则通过。根据方案，上海市计划到2015年推广应用1.3万辆新能源汽车。
--全国政协委员、国家税务总局原副局长许善达称，房地产税立法前还需要理论准备、法理准备，至少在三年内，立法完成的可能性比较小。
--京东商城宣布，与上海、北京、广州等15余座城市的上万家便利店进行O2O(线上线下市场)合作，这是京东继与山西唐久大卖场开展O2O合作后，首次大范围推广这种全新的经营模式。京东表示，该计划有望在今年年底覆盖中国的所有省会城市和地级市。
**每日经济新闻**
--有接近监管层的人士透露。针对银行理财产品首次购买需要面签的情况，监管层正在研究，特种理财产品的面签限制可能会放开，目前正在走流程；这意味着银行理财产品通过互联网渠道销售有望破冰。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================