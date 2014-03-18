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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:01 BJT

《全球汇市》日圆处于守势而欧元持坚，乌克兰危机暂时降温

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3931 1.3920 +0.08 +1.35 1.3745

美元/日圆 101.82 101.76 +0.06 -3.30 105.30

欧元/日圆 141.85 141.65 +0.14 -1.99 144.73

美元/瑞郎 0.8729 0.8732 -0.03 -2.23 0.8928

英镑/美元 1.6639 1.6633 +0.04 +0.50 1.6556

美元/加元 1.1049 1.1051 -0.02 +4.04 1.0620

澳元/美元 0.9087 0.9086 +0.01 +1.95 0.8913

新西兰元/美元 0.8565 0.8563 +0.02 +4.37 0.8206

澳元/日圆 92.530 92.460 +0.08 -1.41 93.850

新西兰元/日圆 87.210 87.140 +0.08 +0.93 86.410

英镑/日圆 169.45 169.26 +0.11 -2.80 174.33

澳元/新西兰元 1.0607 1.0605 +0.02 -2.22 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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