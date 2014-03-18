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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:05 BJT

金砖国家：3月17日股汇市收盘纵览

路透3月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月17日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.6%，至943.22点。

中国股市：沪综指受建材地产股带动收升1%，人民币扩大波幅影响有限

中国汇市：人民币兑美元即期收创近11个月低位，短线看空氛围趋浓

香港股市：收在五周低点，市场交投谨慎

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拉美股市：追随全球股市走高，投资者等待西方国家与俄罗斯展开下一步行动，以打破彼此之间就克里米亚前途问题而出现的僵局。MSCI明晟拉美指数 涨0.64%报2,849.11点，为四个交易日来首次上涨。巴西股市Bovespa指数 从逾八个月低点反弹，收高0.34%报45,117.80点。

拉美汇市：巴西雷亚尔基本持平，智利披索攀升0.5%

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南非股市：三个交易日以来首次上涨，标准银行 领涨，之前该银行宣布将出售在巴西的业务。但媒体公司Naspers 追随中国互联网公司腾讯的跌势，令大盘涨幅受限。该公司持有腾讯约三分之一股权。指标Top-40绩优股指数 涨0.95%至42,156.24点。综合指数 亦涨0.87%，至46,816.65点。

南非汇市：兰特兑美元走软，市场静待关键数据和美联储会议

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印度股汇市周一因适逢公众假期而休市，周二恢复交易。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上扬4.91%，至1,114.660点。MSCI明晟俄罗斯指数 亦升3.96%，至614.48点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.73%，至36.330卢布；卢布兑欧元 亦涨0.78%，至50.5545卢布。(完) (整理 郑茵 审校 李爽)
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