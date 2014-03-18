金砖国家：3月17日股汇市收盘纵览

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透3月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月17日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.6%，至943.22点。
中国股市：沪综指受建材地产股带动收升1%，人民币扩大波幅影响有限
中国汇市：人民币兑美元即期收创近11个月低位，短线看空氛围趋浓
香港股市：收在五周低点，市场交投谨慎
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拉美股市：追随全球股市走高，投资者等待西方国家与俄罗斯展开下一步行动，以打破彼此之间就克里米亚前途问题而出现的僵局。MSCI明晟拉美指数 涨0.64%报2,849.11点，为四个交易日来首次上涨。巴西股市Bovespa指数 从逾八个月低点反弹，收高0.34%报45,117.80点。
拉美汇市：巴西雷亚尔基本持平，智利披索攀升0.5%
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南非股市：三个交易日以来首次上涨，标准银行 领涨，之前该银行宣布将出售在巴西的业务。但媒体公司Naspers 追随中国互联网公司腾讯的跌势，令大盘涨幅受限。该公司持有腾讯约三分之一股权。指标Top-40绩优股指数 涨0.95%至42,156.24点。综合指数 亦涨0.87%，至46,816.65点。
南非汇市：兰特兑美元走软，市场静待关键数据和美联储会议
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印度股汇市周一因适逢公众假期而休市，周二恢复交易。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上扬4.91%，至1,114.660点。MSCI明晟俄罗斯指数 亦升3.96%，至614.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.73%，至36.330卢布；卢布兑欧元 亦涨0.78%，至50.5545卢布。(完) (整理 郑茵 审校 李爽)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================