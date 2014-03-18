香港个股：力宝股份暂停买卖，韩国综合度假项目获初步批准

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透香港3月18日 - 香港联交所周二称，主要从事物业投资的力宝有限公司 今早停牌，暂未获悉原因。
但据路透稍早的报导称，力宝与美国赌业集团Caesars Entertainment Corporation 在韩国仁川国际机场附近兴建综合度假项目之计划，已经获得韩国政府的初步批准。
据韩国有关当局的声明显示，该项目首期耗资约7,467亿韩元（约7亿美元），包括仅供外国人的赌场和至少两座酒店，预计于2018年落成。
力宝与Caesars于2013年初就上述项目签订协议，但力宝不会参与或从事相关的任何博彩业务。
停牌前，力宝周一收报4.26港元，过去一个月累计跌近1%。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。