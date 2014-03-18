香港个股：力宝股份暂停买卖，韩国综合度假项目获初步批准

路透香港3月18日 - 香港联交所周二称，主要从事物业投资的力宝有限公司 今早停牌，暂未获悉原因。

但据路透稍早的报导称，力宝与美国赌业集团Caesars Entertainment Corporation 在韩国仁川国际机场附近兴建综合度假项目之计划，已经获得韩国政府的初步批准。

据韩国有关当局的声明显示，该项目首期耗资约7,467亿韩元（约7亿美元），包括仅供外国人的赌场和至少两座酒店，预计于2018年落成。

力宝与Caesars于2013年初就上述项目签订协议，但力宝不会参与或从事相关的任何博彩业务。