东欧情势：日本制裁俄罗斯，暂停投资和放宽签证谈判

中国国企：年底前国企公司制改革基本完成，充分发挥公司章程作用--国务院
路透北京5月3日 - 中国国务院周三指出，2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。到2020年，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，完成外派监事会改革。
“俄罗斯承认克里米亚的独立性，破坏乌克兰主权和领土完整，颇令人遗憾，”他在例行新闻发布会上称。
克里米亚议会周一正式要求俄罗斯承认克里米亚共和国加入俄罗斯。
俄罗斯总统普京将于周二召开议会特别联合会议，可能就克里米亚入俄作出决定。(完)
(编译 张荻/王翔琼；审校 王冠中/龚芳)
路透北京5月3日 - 中国国务院周三指出，2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。到2020年，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，完成外派监事会改革。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 *6.20% AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= 六盘水交通投资 14 7 4/28簿记建档 5.98% AA
路透北京5月3日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 6.20% 上限6.20% AA- 1.11 第3-7年偿还20%本金 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 西安高新控股提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 六盘水交通投资 14 7 4/2