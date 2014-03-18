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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 09:28 BJT

东欧情势：日本制裁俄罗斯，暂停投资和放宽签证谈判

“俄罗斯承认克里米亚的独立性，破坏乌克兰主权和领土完整，颇令人遗憾，”他在例行新闻发布会上称。

克里米亚议会周一正式要求俄罗斯承认克里米亚共和国加入俄罗斯。

俄罗斯总统普京将于周二召开议会特别联合会议，可能就克里米亚入俄作出决定。(完)

(编译 张荻/王翔琼；审校 王冠中/龚芳)
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