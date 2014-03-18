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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月18日-3月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间    国家      规模       发行细节
 3/18          日本                 20年期公债
 3/18          日本                 12个月期贴现国库券
 3/19          日本                 三个月期贴现国库券
 3/19          德国      40亿欧元   10年期联邦债券
 3/19          葡萄牙               国库券
 3/20          日本                 两个月期贴现国库券
 3/20          法国                 中期政府债券(BTAN)/指数关联债
                                    券
 3/24  1350    法国                 国库券(BTF)
 3/25          美国                 两年期公债
 3/25          日本                 提高流动性标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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