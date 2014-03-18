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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 09:16 BJT

芝加哥期市：美国小麦小涨，因乾燥天气损害作物

UCAB分析师周一表示，因资金短缺造成种植面积的大幅减少，乌克兰2014年粮食产量可能要损失约1,100万吨。今年乌克兰可能要有20%的可耕用地无庄家可种，主要缘于经济和政治情况均艰困导致资金匮乏。

据美国农业部称，截止8月31日的市场年度，民间出口商销售了107,400吨美国玉米至墨西哥。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/孙茉莉; 审校 王冠中)
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