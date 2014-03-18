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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:42 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月18日-3月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月18日(二)

墨西哥城--美国财政部长杰克卢将与墨西哥总统Enrique Pe?a Nieto、财长Luis Videgaray和墨西哥央行总裁Agustin Carstens举行会谈。

布拉格--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将访问布拉格，发布OECD捷克经济展望。葛利亚将与捷克总理Bohuslav Sobotka、总统Milos Zeman和央行总裁Miroslav Singer会面。

法兰克福--格鲁吉亚财长Nodar Khaduri在德国-格鲁吉亚经济论坛上讲话。

巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini向决策官员陈述巴西经济、通胀和货币政策情况。

马卡迪城--菲律宾央行总裁泰谭柯和经济官员举行投资者/分析师简报会(0100)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不会宣布利率决定。

3月19日(三)

首尔--韩国央行提名总裁李柱烈在国会听证会发表证词。

3月20日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。

3月21日(五)

布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言来宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

3月24日(一)

新加坡--路透东盟2014年峰会(至3月28日)。

喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

3月25日(二)

比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会议(至3月27日)。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)
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