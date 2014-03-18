《新兴市场重要经济事件预告》--3月18日-3月25日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月18日(二)
墨西哥城--美国财政部长杰克卢将与墨西哥总统Enrique Pe?a Nieto、财长Luis Videgaray和墨西哥央行总裁Agustin Carstens举行会谈。
布拉格--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将访问布拉格，发布OECD捷克经济展望。葛利亚将与捷克总理Bohuslav Sobotka、总统Milos Zeman和央行总裁Miroslav Singer会面。
法兰克福--格鲁吉亚财长Nodar Khaduri在德国-格鲁吉亚经济论坛上讲话。
巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini向决策官员陈述巴西经济、通胀和货币政策情况。
马卡迪城--菲律宾央行总裁泰谭柯和经济官员举行投资者/分析师简报会(0100)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不会宣布利率决定。
3月19日(三)
首尔--韩国央行提名总裁李柱烈在国会听证会发表证词。
3月20日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。
3月21日(五)
布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言来宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
3月24日(一)
新加坡--路透东盟2014年峰会(至3月28日)。
喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
3月25日(二)
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会议(至3月27日)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 石冠兰; 审校 龚芳)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================