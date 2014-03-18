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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 09:24 BJT

美国能源：战略储备石油标售结果，艾克森美孚及壳牌石油为两大赢家

路透3月17日 - 美国能源部周一公布了500万桶战略石油储备(SPR)的得标结果。

文件显示，艾克森美孚 和皇家荷兰/壳牌石油集团 是两大赢家，得标者还有独立炼厂Phillips 66 和Marathon Petroleum ，以及全球能源贸易商摩科瑞。

这是能源部自1990年以后首度测试性销售战略石油储备。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
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