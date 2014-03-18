台湾货币市场：短率因资金宽松没有变化，市场需求疲弱

* 短率在低位成交，但需求不大

* 央行微调冲销力道影响尚小

* 市场对季底紧俏效应预期不高

记者 林妙容

路透台北3月18日 - 台湾银行间短率周二仍在低位成交。交易员指出，市场资金持续宽松、需求不大，让闲置资金苦无去处。市场预期本季季底的紧俏效应不大，且季底过后仍有三个交易日可调度本提存期资金，也部分舒缓市场的紧张情绪。

市场资金调度人士表示，今日不论月内或跨季拆款拿钱都不困难，但需求显得疲弱，且部分拆出银行略略提高跨季拆借利率，在资金水位仍高涨的情况下，缺钱机构不愿以较高利率拆入，让市况更加安静。

〞我们资金缺口不大，不想用高利率拿，而且下周的资金状况还不明朗，可以再等一下。〞一位民营银行交易员表示。

此外，大型行库交易人士指出，央行最近在隔夜游资的冲销力道上，虽然有时会有些缩手，但上日仍回归正常冲销力道，应只是微调，暂时不影响市况。

本地时间11:58时，

--台币兑美元 早盘升3.0分报30.322。

--台湾加权股价指数 小升0.37%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.386%，上日收0.387%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%，与上日区间相同。

**短票券源稀少**

短票市场方面，票券商指出，短票券源稀少令票券商资金缺口不大，一早就弥平缺口，对跨季资金拆入的需求亦不高，不论短票或票券商与银行的拆借利率都没有明显变化。

不过票券商对季底的谨慎态度要高于银行，目前因来自法人供应的资金充足，不需完全仰赖银行供给，但季底将遇法人的资金需求高峰，票券商仍与银行维持一定往来，以免季底突遭乱流。

〞现在票量很少，库存都几乎见底了，就是到期续作为主。〞一位大型票券商交易员说。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行周二存单到期金额948.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆651.5亿台币，其余交易日落点分别为周三715.5亿、周四3,320.5亿及周五3,566.5亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负135亿台币，累计超额准备为负1,195亿台币、加计前期1%的超额准备为负678亿台币。

**RP利率稳定**

债券市场附买回(RP)利率大致稳于低位。交易员表示，今日有台电以及鸿海 的公司债交割，这让投信之间的资金呈现多缺不一，惟整体资金水位仍相当充裕。

交易员说，今日的债券附买回利率仍在低位不变，部分投信基金虽买入公司债，使基金的资金水位不同，但市场要找钱仍相当简单，尤其是票券商可以拆款统一调入所缺的资金，因此并不缺钱。

周二交割鸿海公司债55.5亿台币及台电公司债32亿。

〞我券超多的，但我们大多用拆款调度。〞一大型票券商交易员表示。

此交易员也称，由于拆款的一周利率目前仍在0.40%出头的水位，比起公司债/金融债/央债的附买回仍低了10基点以上，因此以拆款调度仍然相对便宜。

另一家大型证券商交易员则表示，月底快到了，目前每日仍有一些基本的需调度金额，虽然不少客人还是希望可以安排资金落点在月底之前，证券商也尽量满足需求，但若金额太大，也会同样要求客户对利率可以稍稍退让。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，持平上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。

本周四市场将交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。