台湾债市：RP利率稳于此间低位，公司债交割无碍资金充裕

路透台北3月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二稳于低位。交易员表示，今日有台电以及鸿海 的公司债交割，这让投信之间的资金呈现多缺不一，惟整体资金水位仍相当充裕。

交易员说，今日的债券附买回利率仍在低位不变，部分投信基金虽买入公司债，使基金的资金水位不同，但市场要找钱仍相当简单，尤其是票券商可以拆款统一调入所缺的资金，因此并不缺钱。

周二交割鸿海 公司债55.5亿及台电公司债32亿台币。

〞我券超多的，但我们大多用拆款调度。〞一大型票券商交易员表示。

此交易员也称，由于拆款的一周利率目前仍在0.40%出头的水位，比起公司债/金融债/央债的附买回仍低了10基点以上，因此以拆款调度仍然相对便宜。

另一家大型证券商交易员则表示，月底快到了，目前每日仍有一些基本的需调度金额，虽然不少客人还是希望可以安排资金落点在月底之前，证券商也尽量满足需求，但若金额太大，也会同样要求客户对利率可以稍稍退让。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，持平上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。

本周四市场将交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。