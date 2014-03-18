台湾债市：RP利率稳于此间低位，公司债交割无碍资金充裕

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透台北3月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二稳于低位。交易员表示，今日有台电以及鸿海 的公司债交割，这让投信之间的资金呈现多缺不一，惟整体资金水位仍相当充裕。
交易员说，今日的债券附买回利率仍在低位不变，部分投信基金虽买入公司债，使基金的资金水位不同，但市场要找钱仍相当简单，尤其是票券商可以拆款统一调入所缺的资金，因此并不缺钱。
周二交割鸿海 公司债55.5亿及台电公司债32亿台币。
〞我券超多的，但我们大多用拆款调度。〞一大型票券商交易员表示。
此交易员也称，由于拆款的一周利率目前仍在0.40%出头的水位，比起公司债/金融债/央债的附买回仍低了10基点以上，因此以拆款调度仍然相对便宜。
另一家大型证券商交易员则表示，月底快到了，目前每日仍有一些基本的需调度金额，虽然不少客人还是希望可以安排资金落点在月底之前，证券商也尽量满足需求，但若金额太大，也会同样要求客户对利率可以稍稍退让。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，持平上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。
今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。
本周四市场将交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。
至于下周亦有不少金融债待交割：下周二(25日)上海商银将交割67亿台币，周四(27日)台工银交割13亿金融债、下周五(28日)兆丰银行将交割金融债30亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================