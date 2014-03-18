港报财经评论：中国淡风何时吹完？--信报3月18日

中国淡风何时吹完？/ 习广思

尽管人民币汇率改革是在预测之内，甚至有业内人士指波幅扩阔至2%较预期为细，但市场反应却有点出乎意料之外。昨天人民币汇价大幅波动，巴克莱预计，人民币将在未来一个月持续弱势，理由是近日中国经济数据疲弱，而且市场对中国金融风险仍感到担忧。不过，人民币持续贬值或与扩大波幅的消息无关，反而可能是延续早前资金拆仓的情况，以及不明朗因素未除所致。大摩早前估计，银行间的“目标可赎回远期”（TRF）达3,500亿美元，仍有1,500亿美元TRF未到期，而6.15至6.2是这批TRF的“危险区域”。目前人民币汇价已跌至这水准，不知1,500亿美元这数字是否准确，杠杆水准可能较大家想像的还要高。

中国内地A股止跌，但港股弱势未改。恒指昨天续在21,500点附近争持，收报21,473点；大市成交额557亿港元。大市交投淡静，惟独腾讯 除外。腾讯成为焦点，正股成交额56.5亿港元，窝轮成交额高过恒指21亿港元，两者占大市成交额近14%，正股股价跌至50天线暂见支持，资金入市以捞货为主。事实上，腾讯自高位下跌15%，短线应有支持，也是一个正常的调整。面对着阿里巴巴即将上市，或有可能带来资金分流作用，基金将多一个中资科网股选择，加上周三业绩因素，投资者实在太心急。港股欠缺方向，水泥股跟A股炒作新型城镇规划，濠赌股作势反弹，两者均属弱势股反弹，短期难成气候。

中国淡风未吹完，负面因素逐个浮现，虽然不至于酿成庞大危机，但这阵淡风继续为中资股蒙上阴霾。这阵淡风包括些什么？近期早已作出多番讨论，但对外资来说，中国风险正在升温，中国更成为全球经济风险的一个来源，最关键的两点，一是增长回落，二是债务风险上升。今年头两个月，中国由出口到工业生产增长均令人失望，投资者最重视的发电量增长亦告疲弱，1至2月中国社会发电量增长年化率只有5.5%。再者，“两会”最大讯息是中国坚持加大力度。在多项数据公布后，近日多间大行先后下调第一季度GDP增长预测，美林指出，1至2月份经济数据明显放缓，并且较预期更弱，把第一季GDP增长预测下调至7.3%，全年增长预测下调至7.2%。

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大摩上调欧罗目标/ 苏子

美资投行大摩把欧罗兑美元今年首季的预期目标由1.34美元上调至1.40美元；至于今年第四季的预期亦由1.24美元大幅上调至1.33美元。欧罗兑美元今年的预期目标被大幅上调，某程度看，即市场对今年美元的乐观情绪已出现改变了。由于美汇指数本月6日以大阴烛成功跌破80心理关口及10天SMA支持后，便一直保持在此关口及10天SMA支持以下波动及收市，反映美汇指数弱势已成，稍后较大机会沿着正开始明显下跌的20天保历加通道底部支持线往下寻底。相信这将令目前市场对美元的情绪进一步转劣，从而令短期内欧罗兑美元顺利突破1.40美元心理关口的可能性大增。

昨天欧罗区公布的2月份CPI通胀数据意外地被向下修订至0.7％，较前值及市场预期的0.8％差。本来此数据大有机会被汇市投资者看作欧罗区的通缩风险仍然挥之不去而伺机把欧罗兑美元大幅推低才对，然而数据公布后，汇价的反应却十分冷淡。由于坏消息未能刺激欧罗兑美元趁机大幅调整，反映汇价正处于强势单边市况里运行，故目前若采取逆市策略，绝对是吃力不讨好的行为，投资者反应待汇价向下调整时采取顺势而行的买入策略，以捕捉汇价稍后顺利突破1.40美元心理关口后，因触发此闸口以上的庞大止蚀买盘的潜在利润。

此外，大摩同时把美元兑日圆今年首季的预期目标由103日圆下调至99日圆；而第四季的预期则由109日圆下调至108日圆。目前市场情绪仍以看淡今年日圆的大方向走势为主，从大摩只是把第四季的预期目标略为下调100点子至99水准来看，反映市场的看淡日圆情绪并未改变，只是并没有早前般浓烈而已。但由于今年首季的预期目标已被下调至100日圆心理关口以下，故可以说日圆的短期走势已绝对不宜看淡。换言之，目前若入市建立日圆淡仓，可以视为一个甚差的时机。故那些有意捕捉美元兑日圆上升大方向的看好的投资者，宜待汇价失守100日圆心理关口，待市场上的大量止蚀沽盘被清理完毕后，届时才可以伺机采取趁低买入的策略。

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