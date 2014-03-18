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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:51 BJT

中国货币市场：招商银行周三将发行30亿元同业存单，为首个一年期品种

路透上海3月18日 - 中国招商银行 公告称，将于周三(19日)招标发行30亿元人民币的同业存单，期限一年，为该业务开展以来首个一年期品种。

中国央行自2013年12月启动同业存单业务后，已发行的期限有一个月、三个月和六个月。

固定利率存单期限原则上不超过一年，为一个月、三个月、六个月、九个月和一年，参考同期限上海银行间同业拆借利率定价；浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率为浮动利率基准计息，期限原则上在一年以上，包括一年、两年和三年。

招商银行周三将发行的同业存单为今年第二期，具体招标时间为当日10:00-11:00，采用单一价格招标方式，最低标位94.4770元，最高标位94.7500元，最低发行量10亿元。起息日和缴款日为3月20日，2015年3月20日到期。

今年以来，已有包括工行 等八家银行公布同业存单年度发行计划，总额7,100亿元，其中招行为800亿元。(完)

参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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