中国货币市场：招商银行周三将发行30亿元同业存单，为首个一年期品种

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透上海3月18日 - 中国招商银行 公告称，将于周三(19日)招标发行30亿元人民币的同业存单，期限一年，为该业务开展以来首个一年期品种。
中国央行自2013年12月启动同业存单业务后，已发行的期限有一个月、三个月和六个月。
固定利率存单期限原则上不超过一年，为一个月、三个月、六个月、九个月和一年，参考同期限上海银行间同业拆借利率定价；浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率为浮动利率基准计息，期限原则上在一年以上，包括一年、两年和三年。
招商银行周三将发行的同业存单为今年第二期，具体招标时间为当日10:00-11:00，采用单一价格招标方式，最低标位94.4770元，最高标位94.7500元，最低发行量10亿元。起息日和缴款日为3月20日，2015年3月20日到期。
今年以来，已有包括工行 等八家银行公布同业存单年度发行计划，总额7,100亿元，其中招行为800亿元。(完)
参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================